ناجويا وأولسان وبيرسبوليس تلحق بالهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعد أولسان الكوري الجنوبي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بتغلبه على كاواساكي الياباني 3 / 2 بضربات الترجيح أمس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ثم خاض الفريقان وقتا إضافيا لم يسفر عن جديد لتحسم المواجهة عبر ضربات الترجيح.

وتقام مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال من جولة واحدة يتأهل الفائز فيها إلى دور الثمانية.

وكان الهلال قد حجز المقعد الأول في دور الثمانية بالفوز على استقلال طهران الإيراني 2 / 0 أمس الأول في افتتاح منافسات دور الـ16.

وتأهل أمس أيضا، بيرسبوليس الإيراني بفوزه 1/ 0 على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

كما تأهل ناجويا جرامبوس الياباني في وقت سابق أمس بالفوز على دايجو الكوري الجنوبي 4 / 2.