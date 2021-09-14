مكاسب الهلال تتخطى كسر شوكة الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرج الهلال بعدد كبير من المكاسب الفنية والأرقام الخاصة من خلال تفوقه على استقلال طهران الإيراني 2/ 0 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا الذي اعتمد (استثنائيا) على خروج المغلوب.

وقاد الهدفان الفرنسي بافيتيمبي قوميز وسالم الدوسري بطل النسخة قبل الماضية إلى دور الثمانية.

ونجح الهلال في تماسكه الذي انتهى بقهر الفريق الإيراني مترجما المطالب الفنية للمدير الفني، البرتغالي ليوناردو جارديم في أول تجربة وأول مباراة له في منافسات القارة الصفراء.

وأمام الاستقلال، ظهر الهلال بصورة مغايرة عن التي كان عليها في الجولات الثلاث التي خاضها بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما استحق الوصول إلى دور الثمانية من البطولة القارية والمقرر له في 16 أكتوبر المقبل بعد إجراء القرعة بين الفرق المتأهلة.

ونال أكثر من لاعب الإشادة نتيجة الظهور بمستوى مشرف في المباراة، إلا أن حارس المرمى عبد الله المعيوف ظهر بصورة لافتة وشكل علامة فارقة في قيادة الفريق للتأهل.

مكتسبات أخرى غير التأهل:

