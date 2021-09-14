مكاسب الهلال تتخطى كسر شوكة الاستقلال

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وقاد الهدفان الفرنسي بافيتيمبي قوميز وسالم الدوسري بطل النسخة قبل الماضية إلى دور الثمانية.
ونجح الهلال في تماسكه الذي انتهى بقهر الفريق الإيراني مترجما المطالب الفنية للمدير الفني، البرتغالي ليوناردو جارديم في أول تجربة وأول مباراة له في منافسات القارة الصفراء.
وأمام الاستقلال، ظهر الهلال بصورة مغايرة عن التي كان عليها في الجولات الثلاث التي خاضها بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما استحق الوصول إلى دور الثمانية من البطولة القارية والمقرر له في 16 أكتوبر المقبل بعد إجراء القرعة بين الفرق المتأهلة.
ونال أكثر من لاعب الإشادة نتيجة الظهور بمستوى مشرف في المباراة، إلا أن حارس المرمى عبد الله المعيوف ظهر بصورة لافتة وشكل علامة فارقة في قيادة الفريق للتأهل.
مكتسبات أخرى غير التأهل:
- عودة الحارس عبدالله المعيوف للتألق من خلال التصدي لعدد كبير من الكرات الخطرة حتى توج رجلا للمباراة.
- تأكيد نجاح صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا، حيث صنع الهدف الأول ونال أعلى درجة من التقييم (8.1).
- تأكيد نجاح صفقة المالي الدولي موسى ماريغا، حيث نجح في صناعة 3 كرات
- خطرة منها الهدف الثاني.
- استمرار تصاعد مستوى سالم الدوسري من خلال تحديد المكان المناسب لاستقبال الكرات.
- إجادة خط الدفاع التمركز واللعب على المساحات الخالية للخصم.
- اللعب في ظروف مختلفة، حيث تغلب الهلال على رطوبة الطقس التي بلغت 70% بتوزيع الجهد على مدار الشوطين.
- النجاح في استنزاف الجهد البدني للخصم بتناقل الهلال الكرات بين اللاعبين كسيطرة إيجابية.
- الاستمرار في تأكيد ارتفاع النسق الفني للفريق في الشوط الثاني.
- نجاح خطة تهيئة الإدارة للاعبين قبل المواجهة.
- للمرة الثالثة يتأهل الهلال عبر أندية إيرانية، بعد الفوز على بيرسبوليس عام 2015 بمجموع المباراتين 3/1، وعلى استقلال خوزستان 2/1 عام 2017.
- وصول بافيتيمبي قوميز إلى الهدف رقم 18 مع الهلال في دوري أبطال آسيا.
- تحقيق سالم الدوسري رقما قياسيا جديدا، حيث أنه بهدفه في الاستقلال يكون قد سجل في كل المسابقات مع الهلال والمنتخب الأول والأولمبي في الموسم الحالي.
- كسب المدير الفني ليونادرو جارديم معركته الأولى مع الفريق في البطولة الآسيوية.
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