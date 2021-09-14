شكرا لقرائتكم خبر مهاجمو الأهلي يزيدون ضغوط هاسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعكف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على تجهيز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، السوري عمر السومة لمباراة الفتح المقررة يوم الجمعة المقبل في جدة ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويكثف الجهاز الطبي دوره في إنهاء الفترة العلاجية للسومه وتجهيزه للعودة إلى الملاعب بعد أن غاب عنها نحو شهر بسبب إصابة في العضلة الخلفية لحقت به في مباراة فريقه أمام الحزم (2/2) بالجولة الثانية لدوري المحترفين والتي أقيمت في 19 أغسطس الماضي.

وقد يشهد لقاء الفتح ظهور السومة في دكة البدلاء.

من جهة أخرى انحصرت خيارات المدير الفني بيسينك هاسي الهجومية في هيثم عسيري وحسن العلي إضافة لسلمان المؤشر للزج بأحدهما في خط الهجوم أمام الفتح في حال عدم جاهزية السومة، في ظل إصابة المهاجم الأخر محمد مجرشي في العضلة الضامة وابتعاده عن الملاعب فترة قد تصل إلى نحو 3 أسابيع.

يأتي ذلك في ظل بحث الأهلي عن تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بعد مضي 4 جولات أنهاها بالحصول على 4 نقاط فقط من أصل 16 نقطة، حيث تعادل في جميع مبارياته الأربع الماضية.