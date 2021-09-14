17 ناديا بملاكمة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم نزالات بطولة المملكة للملاكمة للشباب على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة وتستمر 4 أيام. ويشارك في البطولة 55 ملاكما يمثلون 17 ناديا وصالة، يتنافسون في 10 أوزان هي أوزان 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, فوق 91 كجم. وتعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة.

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