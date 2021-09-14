اتحاد الكرة يعلن عن قراره بشأن المباريات المتبقية من كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر.

وفي بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بموقع "فيس بوك"، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكراً .

وكان اتحاد الكرة قد سبق وقرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قد طلب من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجاري استعدادًا لمباراتىّ ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ومن المقرر أن يقيم اتحاد الكرة مؤتمر تقديم كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.