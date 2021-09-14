شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: شكرا لمنصة دير جيست على إرسال جائزة أفضل لاعب لموسم 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، الشكر لمنصة دير جيست، بعد إرسالهم جائزة أفضل لاعب لموسم 2021 له بعدما تعذر حضوره للحفل.

ونشر محمد مجدى أفشة عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة له مع جائزة دير جسيت لأفضل لاعب 2021، معلقا عليها: "شكرا جدا لمنصة دير جيست على ارسال جائزة أفضل لاعب لموسم 2021، كنت اتمنى اكون حاضر لحظة التكريم، تصرف جميل منهم إرسال الجائزة، الأهم من حصولى على لقب شخصى هوا احساسى بالرضا بفضل الله تعالى أن ساهمت ولو بجزء بسيط مع النادى الاهلى والمنتخب فى لحظات نجاح بسيطة، شكرا DG لحسن التقدير".

وبدأ الأهلى استعداداته للاستحقاقات المقبلة التى تبدأ بلقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلى لخوض المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبى يوم 25 سبتمبر الجارى فى دور الـ16 فى تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وتلقى ‏ النادى الأهلى تلقى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بتحديد موعد لقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.