شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يعلن تمديد عقد عمرو موسى 4 مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى المصرى البورسعيدى، في تمديد تعاقده مع عمرو موسى لـ4 مواسم مقبلة، في إطار الحفاظ على قوام الفريق وتدعيمه بالصفقات الكبيرة بعد التعاقد مع التونسى معين الشعبانى.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصرى على موقع "تويتر"، صورة لعمرو موسى معلقا عليه: "خبر سار نحمله اليوم إلى جماهيرنا الوفية في كل مكان.. القائد عمرو موسى أحد أكثر لاعبي الجيل الحالي مشاركة مع النسور الخضر برصيد 208 مباريات في كافة البطولات، يمدد رسميًا علاقته الأبدية بالنادي المصري لأربعة مواسم جديدة".

ونجح المصري في ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.