شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثانى عن جدول مباريات ومواعيد المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى المجموعة الأولى يوم السبت 2 أكتوبر المقبل.

كما تقرر إقامة مباريات المجموعة الثانية يوم الجمعه من كل أسبوع، بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس من كل أسبوع.

ويشارك فى المسابقة بمجموعة الصعيد 16 فريق حيث يصعد الفريق صاحب المركز الأول، بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للقسم الثالث.