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تعرف على موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

تشهد الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 مباراة قمة تاريخية بين ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

 

ويعود ميلان، صاحب الـ7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى البطولة القارية الأرفع شأنا في أوروبا بعد غياب استمر 7 سنوات.

 

ويستهل "الروسونيري" مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بمواجهة مضيفه ليفربول، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

 

يستضيف ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول مباراة "الريدز" ضد ميلان، مساء الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول الحالي.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

 

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات دوري أبطال أوروبا على قنواتها بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتبث الشبكة مباراة ليفربول وميلان عبر قناة "BeIN Sports 1 HD Premium".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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