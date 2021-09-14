صقر تعز وشعب إب في مفتتح دور الدرجة الأولى بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق يوم غد الأربعاء، تصفيات مجموعة شبوة في دوري اندية الدرجة الأولى، بمواجهة بين فريق صقر تعز مع شعب إب.



وأعلنت اللجنة الفنية بالمحافظة اليوم، استكمال التحضيرات الفنية لانطلاق تصفيات مجموعة شبوة التي تضم سبعة اندية رياضية.

وذكرت اللجنة في اجتماعها برئاسة مدير مكتب الشباب والرياضة محسن سنان، وممثل الاتحاد العام لكرة القدم أحمد الشرفي، ان خمسة اندية وصلت مدينة عتق، وهي صقر تعز، وشعب إب، وأهلي صنعاء، وهلال الحديدة، واليرموك، وبانتظار وصول فريقي نادي الشعلة والوحدة عدن.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الاندية المشاركة في المجموعة الإجراءات التنظيمية للبطولة والاشتراطات الفنية والقانونية لها، والإجراءات الاحترازية الصحية.