ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني في اختبار ناري بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.



وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 فريق إنتر ميلان في المجموعة الرابعة بجانب ريال مدريد وشاختار دونيتسك الأوكراني وشيريف تيراسبول من مولدوفا.

ويستضيف إنتر ميلان فريق ريال مدريد مساء الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول الحالي، على ملعب جوسيبي مياتزا، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.