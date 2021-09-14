كيلي تؤكد خروج بيليه من الرعاية المركزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إن والدها سيغادر الرعاية المركزة خلال أيام بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم من القولون.

وكشفت كيلي ناسيمينتو أن بيليه (80 عاما) الفائز بكأس العالم 3 مرات، أنه لا يشعر بألم وفي حالة مزاجية جيدة في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وفي بيان نشرته عبر حسابها بموقع «إنستقرام» قالت إنه بصحة جيدة عقب الجراحة، لا يشعر بألم وفي حالة مزاجية جيدة هو منزعج فقط من أنه لا يأكل إلا الجيلي ولكنه سيثابر.

وأضافت «سينتقل إلى غرفة عادية اليوم أو اليومين المقبلين ثم سيعود للمنزل».

وأكدت أنه «قوي وعنيد، وبدعم واهتمام الفريق الذكي في المستشفى، وكل الحب والطاقة والنور التي يرسلها العالم، سيعبر هذا».

وكشف بيليه في وقت سابق عن اكتشاف «آفة مشبوهة» خلال الفحوص، وحث الجراحون على إجراء جراحة، ولكنه تعهد بمعالجتها «بابتسامة على وجهي».

ربما يكون اللاعب العالمي الأول لكرة القدم، صعد إلى الشهرة الدولية عندما ساعد المنتخب البرازيلي في الفوز بكأس العالم 1958عندما كان يبلغ (17 عاما) فقط، وكرر الإنجاز نفسه مرتين في 1962 و1970، لكنه سجل 757 هدفا في مسيرته، فيما أكد فريق سانتوس، الذي لعب له، أن بيليه سجل نحو ألف هدف طوال مسيرته.

وأصبح بيليه حاليا ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في منافسات كرة القدم للرجال خلف كريستيانو رونالدو وجوزيف بيسكان.