برشلونة يتأزم بانتهاء موسم برايثوايت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد برشلونة أمس أن مهاجم الفريق، الدنماركي مارتين برايثوايت سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى، وأشارت التقارير إلى أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب ستجعله يغيب عن المباريات المتبقية في عام 2021.

وطلب برايثوايت (30 عاما) الاستبدال قرب نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه على خيتافي 2 / 1 الشهر الماضي بسبب آلام في الركبة اليسرى وغاب عن مباريات المنتخب الدنماركي في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكتب النادي في بيان» يعاني مارتين برايثوايت من إصابة في عظمة الفخذ بالركبة اليسرى والتي لم تستجب للعلاج التحفظي. سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة».

وانتشرت تقارير على نطاق واسع تشير إلى أن برايثوايت لن يشارك في المباريات حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعد انتكاسة للفريق الذي شهد رحيل المهاجمين ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل برايثوايت 7 أهداف في 42 مباراة شارك بها مع برشلونة في كافة مسابقات الموسم الماضي، قبل أن يسجل هدفين في المباراة الافتتاحية بالدوري الإسباني هذا الموسم أمام ريال سوسييداد.