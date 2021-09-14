دورتموند يفتقد هازارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني جهود المهاجم ثورجان هازارد في مباراته أمام مضيفه بشكتاش المقرر إقامتها اليوم في افتتاحية مبارياته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ، ولكن تأكدت جاهزية المدافع ماتس هوميلز للمشاركة.

ولم يتعاف البلجيكي هازارد من إصابته بكدمة في الكاحل، وانضم لقائمة الغائبين عن رحلة الفريق إلى إسطنبول، والتي تضم جيوفاني رينا، وإيمري تشان، ونيكو شولز.

ولكن تعافى هوميلز (32 عاما) من الإصابة التي تعرض لها في الركبة وشارك في المباراة المثيرة التي فاز فيها دورتموند على بايرن ليفركوزن 4 / 3 في الدوري الألماني يوم السبت الماضي، وانضم لقائمة المسافرين.

ويلتقي فريق أياكس الهولندي مع سبورتينج لشبونة ليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم دورتموند وبشكتاش.