ميسي جديد بأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع باريس سان جيرمان، بعدما تم ضمه لقائمة الفريق التي ستواجه كلوب بروج البلجيكي اليوم.

وانتقل النجم الأرجنتيني بشكل مفاجئ إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر الشهر الماضي، بعدما فشل برشلونة في تلبية المتطلبات المالية لرابطة الدوري الإسباني لتقديم عقد جديد له.

حتى الآن لعب ميسي 24 دقيقة فقط مع سان جيرمان، بعدما شارك كبديل في المباراة التي فاز فيها الفريق على استاد ريمس 4 - 0 قبل فترة التوقف الدولي.

ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك في المباراة منذ البداية أمام بروج، ولكنه سيسافر مع الفريق إلى بلجيكا.

ويعد ميسي أحد أكثر اللاعبين تتويجا بدوري أبطال أوروبا في التاريخ، حيث فاز بالبطولة 4 مرات مع برشلونة.

وإذا شارك ميسي في المباراة، ستكون هذه هي المشاركة رقم 150 في تاريخه في البطولة الأوروبية، وأول مرة لا يلعب فيها مع برشلونة.

وسجل ميسي 120 هدفا في دوري الأبطال، وهو رقم تخطاه فقط نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 135 هدفا.

في المقابل يجب على سيرخيو راموس الانتظار لخوض أول مباراة له مع سان جيرمان، حيث انتقل للفريق الفرنسي قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بسبب عدم شفائه من الإصابة في فخذه الأيسر.

وفاز راموس أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وتوج باللقب 3 مرات متتالية في الفترة من 2016 إلى 2018.