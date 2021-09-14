هالستنبيرج يغيب عن لايبزج أمام سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل فريق لايبزج الألماني لكرة القدم مباراته الافتتاحية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها اليوم بفريق مكتمل باستثناء غياب الألماني الدولي مارسيل هالستنبيرج للإصابة. ولم يتعاف هالستنبيرج (29 عاما) من إصابة في الكاحل ولم يسافر مع الفريق أمس لخوض المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى مع بطل الدوري الإنجليزي ووصيف البطولة في النسخة الماضية. ويتواجد في ذات المجموعة أيضا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي.

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