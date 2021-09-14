الزمالك يضم التونسي النقاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الزمالك المصري أمس ضم التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات بعد أن فسخ الأخير تعاقده مع الترجي التونسي. وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن النقاز وقع لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل ليصبح ثالث صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد. ووقع النقاز بحضور رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي حسين لبيب والمستشار الفني لمجلس الإدارة فاروق جعفر. وكان الزمالك تعاقد من قبل مع عمر كمال عبدالواحد قادما من المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة من فريق أسوان.

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