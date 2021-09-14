شكرا لقرائتكم خبر كونكاكاف منفتح على اقتراح مونديال كل عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) أنه منفتح بشأن اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. ايه. ميديا» أمس أن المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي ومسؤول تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي (فيفا) الحالي أرسني فينجر، طرح خططا لتغيير الأجندة الدولية من خلال تقليص فترة الأربعة أعوام بين إقامة نهائيات كأس العالم إلى النصف بعد أن تقدمت السعودية بالمقترح في كونجرس الفيفا الأخير.

هذه المقترحات واجهت معارضة في بعض الأوساط، وأشار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر سيفرين رئيس إلى أن بعض الدول الأوروبية من الممكن أن تقاطع البطولة إذا تمت الموافقة عليها.

وذكر بيان صادر من اتحاد كونكاكاف أمس الأول» تحليلنا الأولي، هو أننا ندرك مزايا إنشاء أجندة دولية جديدة كليا لمنافسات كرة القدم للرجال والسيدات والشباب والتي تستند على تقليص فترات الراحة الدولية».

وأضاف «سنواصل النظر في هذه المقترحات بشكل بناء، بعقل منفتح وبروح المشاركة الإيجابية».

وأكد البيان»كرة القدم في كل أنحاء العالم ينبغي أن تحصل على فرص متساوية للعب جزء في تطوير أجندة الفيفا الدولية. الوقت ليس مناسبا لإثارة الخوف وليس صحيحا أيضا أن يهيمن على هذه العملية مصالح القلة، أو أن يتم إعطاء وزن أكبر لمنطقة محددة عن المناطق الأخرى».

ومن جانبه ذكر الاتحاد الآسيوي أيضا أنه يرحب بعملية التشاور واسعة النطاق، وأنه يثني على روح الشراكة والمبادئ القوية للشمولية، وهو ما يسعى نهج فيفا الاستشاري لتحقيقه.