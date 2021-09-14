رد حاسم من بيراميدز بشأن صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد نادي بيراميدز عدم وجود نية للاستغناء عن قائد الفريق عبد الله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات مع الزمالك للاستغناء عن السعيد.

وقال عيد: "عبد الله السعيد قائد الفريق وليس للبيع لأي نادِ آخر، طموحنا معه كبير وبالتالي فهو مستمر معنا ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب".

وأضاف: "لم تكن هناك مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل السعيد أو أي لاعب آخر".

واختتم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز : "الباب مغلق حاليًا أمام رحيل اللاعبين في الفترة المقبلة لرغبتنا في بناء فريق قوي قادر على حصد كل البطولات التي ننافس عليها".

يشار إلى أن حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك سبق وأن صرح بوجود مفاوضات من جانب ناديه مع بيراميدز لضم السعيد خلال الفترة الحالية.