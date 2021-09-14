الاتحاد الإيطالي يوقف ماوريتسيو ساري مباراتين

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روما: أوقف ماوريتسيو ساري مدرب نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم لمباراتين بعد مهاجمته أحد لاعبي ميلان مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة التي خسرها فريقه صفر-2 على ملعب "سان سيرو" الأحد، ضمن اطار المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الايطالي.

وكان ساري قد تلقى بطاقة حمراء بعد أن توجه إلى لاعب وسط ميلان البلجيكي أليكسي سالماكرز، قبل أن يدخل في نقاش مع زميله المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأوقفت اللجنة التأديبية في الدوري الإيطالي، المدرب البالغ 62 عامًا، لمباراة بسبب محاولته ترهيب لاعب ميلان والتوجه له بكلمات تهديد. فيما عاقبته لمباراة ثانية لنيله بطاقة حمراء بعد اعتراضه على قرار الحكم بـ "كلمات وعبارات نابية" في النفق المؤدي الى غرف الملابس.

وسيغيب بالتالي مدرب نابولي ويوفنتوس السابق عن مواجهتي كالياري وتورينو في المرحلتين الرابعة والخامسة توالياً، قبل ان يعود إلى دكة المدربين في "دربي" العاصمة المرتقب أمام الجار روما في 26 الشهر الحالي (المرحلة السادسة).