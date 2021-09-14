شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن ضم 28 لاعبًا لأولى معسكراته مع بيراميدز فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة معسكر الفريق المتجهة إلى الإسكندرية استعدادا لاستئناف كأس مصر والتحضير للدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية. ويدخل بيراميدز معسكرا إعداد بمدينة برج العرب لمدة أسبوع بداية من غد الأربعاء . وضمت القائمة المختارة 28 لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان - أحمد دعدور- عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - عبد الرحمن سيد خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - عماد ميهوب - صلاح صابر - عبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - ناصر منسي.