شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يشارك فى تدريبات الزمالك.. وترحيب خاص بعودة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على تهنئة مصطفى فتحي لاعب الأبيض بعد عودته للفريق عقب انتهاء إعارته لسموحة.

وتلقى فتحي إشادة الجهاز الفني وزملائه بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع الفريق السكندري في الموسم الماضي.

كما شارك المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في التدريبات بعد عودته للقاهرة عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها بعد المشاركة مع منتخب المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.