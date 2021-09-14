هنا جودة بعد تصدرها تصنيف تنس الطاولة العالمى: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المطرية هنا جودة، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة تنس الطاولة، عن سعادتها بتقدمها فى التصنيف العالمى 653 مركزا فى تصنيف السيدات، من المركز 1060 إلى المركز 407، واحتفاظها بصدارة التصنيف العالمى تحت 15 عاما، مؤكدة أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.



هنا جودة

وقالت هنا، عبر حسابها على انستجرام: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، تصنيف الاتحاد الدولى لتنس الطاولة الأسبوع 37 لعام 2021، الحمد لله المحافظة على تصنيفى رقم 1 على العالم تحت 15 سنة وتقدم تصنيفى تحت 17 سنة إلى المركز الثالث، وتقدم تصنيفى تحت 19 عاما إلى المركز الثالث أيضا".



صدارة تصنيف تحت 15 عاما

وأضافت هنا: "الحمد لله تقدمى 653 مركز فى تصنيف السيدات، من المركز 1060 إلى المركز 407.. دعواتكم الجميلة".





وتقدمت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني، 653 مركز فى تصنيف الاتحاد الدولى لتنس الطاولة، لتحتل المركز الـ407 عالميا، بـ367 نقطة، فيما تقدمت مريم الهضيبى 138 مركزا فى التصنيف العالمى للاعبات تنس الطاولة لتحتل المركز 215 عالميا، وذلك بعد التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التى أقيمت فى الكاميرون.







