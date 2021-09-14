شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع كوكو حارس المقاصة لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادى المقاصة.
وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريب الختامي قبل المعسكر المغلق الذي ينطلق غدًا في شرم الشيخ.
يذكر أن إدارة سيراميكا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.
في المقابل، قرر هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا، خوض معسكر مغلق بداية من غدٍ الأربعاء ولمدة 15 يومًا بمدينة شرم الشيخ.
وعاد فريق سيراميكا للتدريبات الجماعية بدءًا من السبت الماضي، وكان من المقرر خوض الفريق معسكره المغلق أول الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 25 أكتوبر، موعدًا لبدء الموسم الجديد
وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة الكابتن هيثم شعبان منح اللاعبين راحة إضافية وذلك بسبب ضغط مباريات الموسم الماضي.
وجاء قرار الجهاز الفني بخوض معسكر مغلق من أجل رفع درجات تركيز اللاعبين، وتجهيزهم بشكل بدني وفني قوي للموسم الجديد.