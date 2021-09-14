شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع كوكو حارس المقاصة لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادى المقاصة.

وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريب الختامي قبل المعسكر المغلق الذي ينطلق غدًا في شرم الشيخ.

يذكر أن إدارة سيراميكا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.