شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح 6 لاعبين راحة بعد حصولهم على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة لكل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، من التدريبات، بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

كما حصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق على إذن من الجهازالفنى للزمالك للغياب عن تدريب الفريق مساء اليوم لظروف خاصة، على أن ينتظم في تدريب الفريق غدا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.