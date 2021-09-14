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جدول مباريات مجموعة القاهره بدورى القسم الثانى

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مجموعة القاهره بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثانى عن جدول مباريات ومواعيد المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى المجموعة الثانية يوم الجمعة 1 أكتوبر المقبل.

 

كما تقرر إقامة مباريات المجموعة الاولى يوم السبت من كل أسبوع، بينما تقام مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس من كل أسبوع.

 

ويشارك فى المسابقة بمجموعة القاهره 16 فريق حيث يصعد الفريق صاحب المركز الأول، بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للقسم الثالث.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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