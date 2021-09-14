شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لم نغلق ملف الصفقات بعد ضم 8 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع فى النادى المصري أن مسئولي الفريق البورسعيدي لم يغلقوا باب الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع: "تعاقدنا مع 8 لاعبين حتى الآن وما زال باب الصفقات مفتوحا، وننتظر عودة الشعباني من تونس لتحديد احتياجاته، وهناك اتصالات مستمرة بشكل يومي معه قبل بدء فترة الاعداد للموسم الجديد".

وتابع المصدر: "بعض المراكز ما زالت تحتاج دعم قبل الموسم الجديد، ندرك صعوبة المنافسة المحلية والقارية معا في وقت واحد، وهو ما يتطلب بدائل جاهزة وقوية في كل مركز على أرض الملعب".

ونجح المصري في ابرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.