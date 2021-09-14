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جدول مباريات مجموعة بحري بدورى القسم الثانى

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مجموعة بحري بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثانى عن جدول مباريات ومواعيد المجموعة الثالثة التي تضم أندية بحري ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الأولى المجموعة الثالثة يوم الخميس 3 سبتمبر الحالي.

 

كما تقرر إقامة مباريات المجموعة الاولى يوم السبت من كل أسبوع، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية يوم الجمعة من كل أسبوع.

 

ويشارك فى المسابقة بمجموعة بحري 16 فريق حيث يصعد الفريق صاحب المركز الأول، بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للقسم الثالث.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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