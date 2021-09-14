شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر عن أول مبارياته مع الأهلى: دائما وإلى الأبد فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، على مشاركته فى أول مباراة يششارك فيها مع الفريق أمام بتروجت فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد مختار التتش، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى، والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلى نتيجة دفع محمد محمود لاعب خط الوسط فى منطقة الجزاء، ولكن أهدرها أحمد عبد القادر العائد من الإعارة بصفوف سموحة بعدما تصدى لها حارس بتروجت.

ونشر أحمد عبد القادر على حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، صورة له أثناء المباراة، معلقا عليها: "دائما وإلى الأبد فى القلب".

وشارك أحمد عبد القادر فى الشوط الثانى من ودية بتروجت وأهدر ركلة جزاء أحتسبها الحكم لـ محمد محمود، ولم يقدم عبد القادر العائد للأهلى من موسم إعارة لعبه بشكل رائع مع سموحة مستوى جيد فى المباراة الودية التى أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بالتعادل السلبي.

ورغم تراجع مستوى أحمد عبد القادر إلا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى التمس العذر للاعب خاصة وأن هناك عدة أسباب وراء هذا التراجع يأتى فى مقدمتها، عدم الانسجام بين عبد القادر وباقى لاعبى الأهلى باعتباره عائد للفريق من فترة إعارة.

ويرى الجهاز الفنى أيضاً، أن الفريق غاب عنه العديد من العناصر الأساسية بهدف إراحتهم، هذا بجانب أن هذه أول مباراة لجميع اللاعبين منذ انتهاء الدورى قبل نحو20 يوماً.