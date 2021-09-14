شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز : عبدالله السعيد ليس للبيع ومستمر معنا.. ولم نتفاوض مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، الجدل الدائر حول رحيل عبد الله السعيد عن النادى السماوى للزمالك بأنه اللاعب ليس للبيع ولم ندخل فى مفاوضات لبيعه.

وقال ممدوح عيد خلال مؤتمر تقديم إيهاب جلال كمدرب للفريق: "عبد الله السعيد مش للبيع وهو مستمر معنا، ولم يحدث أى مفاوضات من الأساس مع الزمالك وتم إبلاغ نادى الزمالك من زمان بأن عبد الله السعيد مش للبيع، وتم غلق الباب بخصوص هذا الشأن لأن عبد الله قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه".

وعن تاكيس، قال ممدوح عيد: "فى البداية اوجه الشكر لتاكيس جونياس على الفترة التى قضاها، فهو من أبرز المدربين الذين تولو المهمة، وباب النادى مفتوح له فى أى وقت".

أضاف الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز: "إيهاب جلال من أبرز المدربين المحليين على الساحة ولمسنا روحه وطريقة تعامله مع اللاعبين".

وتابع ممدوح عيد: هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالى وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفنى إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادى العديد من البطولات مستقبلا فى ظل طموحه الكبير.

وأوضح:" اختارنا إيهاب جلال لأن أداءه وطريقته مع كل الفرق التى قادها تؤكد انه مدرب متطور وصاحب فكر والفرق التى يقوم بتدريبها لها شكل وهوية، بخلاف طريقة تعامله مع اللاعبين.. وداخلينا وخارجينا فى ايمان جامد جدا بإيهاب جلال، وهناك اتفاق غير عادى عليه وهو راجل المرحلة بالنسبة لنا".