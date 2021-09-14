شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يُجرى أشعة جديدة فى الأهلى لتحديد تطورات إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي أشعة جديدة على العضلة الضامة خلال اليومين المقبلين لتحديد مدى إستجابته للبرنامج التأهيلى الذي يخضع له الأيام الماضية.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي موقف بيرسي تاو وتطورات إصابته بعدما أجرى أشعة منذ أيام وخضع لبرنامج تأهيلي بهدف التعافي من هذه الإصابة التى حرمته من الظهور في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الأن.

وتلقى مسئولى الأهلي اتصالات من نظراءهم في منتخب جنوب أفريقيا بهدف متابعة حالة بيرسي تاو ، ويتابع مسئولى منتخب جنوب أفريقيا مع نظراؤهم في الأهلي حالة اللاعب الذي تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب جنوب أفريقيا الأخير الذي فازت فيه جنوب أفريقيا على غانا بهدف نظيف في تصفيات مونديال 2022.

ويعاني بيرسي تاو من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها يوم 3 سبتمبر الجاري ويحتاج للعلاج فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع.

على صعيد متصل ، كشف مراسل قناة الأهلي تفاصيل إصابة بيرسي تاو ، أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".

ذكرت قناة "الأهلي" أن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول أكد أن بيرسي تاو كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة منذ يوم 3 سبتمبر الجاري.

وأوضح المراسل أن بيرسي تاو حصل على مسكنات من قبل الجهاز الطبي لمنتخب جنوب إفريقيا، ليتمكن من المشاركة في المباراة الأولى بالتوقف الدولي مع جنوب إفريقيا، ونفس الشيء في المباراة الثانية، ولكن بعد وصول اللاعب إلى مصر تم توقيع الكشف الطبي عليه واتضح وجود مزق في العضلة الضامة وتجمع دموي.

تابع المراسل أنه تم حقن تاو بالبلازما وتحديد برنامج تأهيلي للاعب حيث أنه مصاب منذ 10 أيام تقريبا يعاني من المزق، وبالتالي سيكون بحاجة للعلاج خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يكون جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية للأهلي بعد الانتهاء من برنامج التأهيل.