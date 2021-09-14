شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة 3X3 فى مجموعة صعبة بدورى الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة دوري الأمم العالمية لكرة السلة 3X3 بالعاصمة الرومانية بوخارست والتي سنتطلق يوم السبت المقبل، عن وقوع المنتخب الوطنى للرجال والسيدات تحت 21 عام فى مجموعة صعبة .

حيث وقع المنتخب الوطنى للرجال في المجموعة الأولى رفقة كلاً من رومانيا، روسيا و المنتخب الليتواني تحت ٢١ سنة.

فيما وقع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الأولى رفقة كلاً من منغوليا ، فرنسا و المنتخب التشيكي تحت ٢١ .