شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة 3X3 فى مجموعة صعبة بدورى الأمم العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أسفرت قرعة دوري الأمم العالمية لكرة السلة 3X3 بالعاصمة الرومانية بوخارست والتي سنتطلق يوم السبت المقبل، عن وقوع المنتخب الوطنى للرجال والسيدات تحت 21 عام فى مجموعة صعبة .
حيث وقع المنتخب الوطنى للرجال في المجموعة الأولى رفقة كلاً من رومانيا، روسيا و المنتخب الليتواني تحت ٢١ سنة.
فيما وقع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الأولى رفقة كلاً من منغوليا ، فرنسا و المنتخب التشيكي تحت ٢١ .
احتل المنتخب المصري لكرة السلة 3x3 للناشئين تحت 18 سنة المركز الرابع في بطولة كأس العالم المقامة في المجر. وخسر منتخب مصر فى مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم أمام منتخب بيلاروسا بنتيجة 21-9 .
وتعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة.
جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز في جميع مباريات دور المجموعات وربع النهائي فيما خسر لقائي نصف النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع.
ويضم المنتخب الرباعي عبدالله ناصر ومحمود وليد ومؤمن طارق خيري وأحمد ياسر ريحان.