شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بسيونى: لم نفاوض إيهاب جلال إلا بعد رحيله عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو بسيونى نائب المدير الرياضى ومدير التعاقدات بنادى بيراميدز، أن هذا اليوم مميز للغاية فى تاريخ النادى بعد التعاقد مع مدير فنى رائع بقيمة إيهاب جلال، موضحا أنه أفضل مدرب مصرى فى الفترة الأخيرة وبإمكانه وضع بيراميدز على منصات التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال عمرو بسيونى فى مؤتمر تقديم إيهاب جلال: "إن رؤية النادى تغيرت بالتعاقد مع مدرب مصرى هو الأفضل فى ظل النجاحات التى حققها طوال مشواره خلال الفترة الماضية ويأمل فى حصد بطولة مع بيراميدز".

وأضاف عمرو بسيونى: "لم نفاوض إيهاب جلال إلا بعدما رحل عن الإسماعيلى، فنحن منظومة احترافية ولا نفاوض مدربين أو لاعبين مرتبطين بعقود مع انديتهم، وعندما رحل إيهاب جلال عن الإسماعيلى قمنا بالتفاوض معه والتعاقد معه على الفور".

وتابع بسيونى: المفاوضات انتهت فى فترة سريعة للغاية، ولم يتفاوض مع إيهاب جلال إلا منذ أيام قليلة احتراما لوجود تاكيس جونياس فى مهمة التدريب بالنادى".

وجاء التشكيل الرسمى على النحو التالي:

إيهاب جلال .. المدير الفنى

حمد إبراهيم .. المدرب العام

محمود فتح الله .. مدرب

عمرو مختار .. مدرب

أحمد حسام .. مدرب

مصطفى كمال .. مدرب حراس المرمى

على طه .. محلل أداء

ويبقى الجهاز الإدارى والطبى على نفس تشكيله خلال الفترة المقبلة مع الجهاز الفنى الجديد.











































