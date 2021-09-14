شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود تدريبات الاتحاد السكندري بعد غيابه 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على العودة لقيادة تدريبات زعيم الثغر لأول مرة منذ انطلاق تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وعاد الفريق للتدريبات الجماعية قبل أربعة أيام، لكن العميد كان متفرغا لإنهاء ملف الصفقات مع مجلس الإدارة وترك مهمة قيادة المران للفريق في الأيام الماضية للمدرب العام طارق سليمان.

ومن المقرر أن يتسلم العميد تقرير من جهازه المعاون عماد المندوه وحسن مصطفى وطارق سليمان اليوم، عن حالة اللاعبين في بداية فترة الاعداد بالإضافة إلى تقييم مبدئي عن حالة الصفقات الجديدة التي شاركت بالفعل في التدريبات.

واستقر حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، على قيد 17 لاعبا فى قائمة زعيم الثغر الأولى، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والتى أرسلها الخميس لاتحاد الكرة، ومن المقرر ان تشهد القائمة الثانية قيد الصفقات الجديدة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندرى كلا من: السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.