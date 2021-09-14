شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لن أوافق على رحيل عبد الله السعيد ..وهدفنا المنافسة على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز، أنه سعيد بتولى القيادة الفنية لنادى كبير بحجم بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة والتي تكون طموحاته دائما المنافسة على الألقاب.

وأضاف إيهاب جلال خلال مؤتمر تقديمه مدربا لبيراميدز: "سعيد لتولى مهمة فريق بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة والذى ينافس على البطولات منذ إنشائه، موجها الشكر كذلك لتاكيس جونياس على المجهود الذى قدمه وسعيد بأنه جلس معه ومع اللاعبين وسمة الحياة هى التغيير على كل حال".

وأكد أن طموحه دائما ما يكون كبيرا ولكن مع بيراميدز فهدفه هو المنافسة على البطولات الأربعة، التى يشارك فيها الفريق وأقربها كأس مصر، وسعيد بوجوده فى بيراميدز فى هذا التوقيت ويتمنى أن يقف التوفيق إلى جانبه مع جهازه المعاون.

وعن عبد الله السعيد، قال: "وجود عبد الله السعيد فى بيراميدز أمر مهم ولن نوافق على رحيله، وبيراميدز يضم أفضل حراس مرمى فى مصر ولسنا فى حاجة لضم حراس جدد، وأمامنا وقت كافٍ للتدعيمات".

وأضاف: إن فترة الإعداد لن تكون كبيرة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات مهمة فى كأس مصر وستكون البداية أمام سموحة يوم 25 سبتمبر الجارى بالسويس، والجهاز الفنى سيعمل على تجهيز اللاعبين سريعا، ومن الجيد أن المجموعة الدولية عادت مؤخرا وهناك خطة إعداد سريعة ومكثفة وضعها الجهاز الفنى استعدادا للمرحلة المقبلة ومواجهات كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة الدورى الممتاز".











































