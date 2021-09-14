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ممدوح عيد: باب بيراميدز مفتوح أمام تاكيس فى أى وقت.. وإيهاب جلال أبرز المدربين حاليا

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القاهرة - سامية سيد - وجه ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، الشكر لليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق للنادى السماوى على الفترة التى قضاها فى النادى، وأن باب النادى مفتوح له فى أى وقت.

وقال ممدوح عيد خلال مؤتمر تقديم إيهاب جلال كمدرب للفريق: "فى البداية اوجه الشكر لتاكيس جونياس على الفترة التى قضاها، فهو من أبرز المدربين الذين تولو المهمة، وباب النادى مفتوح له فى أى وقت".

أضاف الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز: "إيهاب جلال من أبرز المدربين المحليين على الساحة ولمسنا روحه وطريقة تعامله مع اللاعبين".

وتابع ممدوح عيد: هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالى وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفنى إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادى العديد من البطولات مستقبلا فى ظل طموحه الكبير.

وأضاف ممدوح عيد: اختارنا إيهاب جلال لأن أداءه وطريقته مع كل الفرق التي قادها تؤكد أنه مدرب متطور وصاحب فكر والفرق التي يقوم بتدريبها لها شكل وهوية، بخلاف طريقة تعامله مع اللاعبين، وداخلينا وخارجينا في إيمان جامد جدا بإيهاب جلال، وهناك اتفاق غير عادي عليه وهو راجل المرحلة بالنسبة لنا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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