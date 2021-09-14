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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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يبدأ أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام نظيره بورتو البرتغالي.

 

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أسفرت عن مجموعة ضمت الإنجليزي وميلان الإيطالي، بجانب أتلتيكو مدريد وبورتو.

 

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام بورتو في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أ[طال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول الحالي.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال اوروبا

 

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات دوري أبطال أوروبا على قنواتها بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتبث الشبكة مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو البرتغالي عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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