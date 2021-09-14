شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يطير لتونس ويعود الأسبوع القادم لبدء مشواره مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر معين الشعباني المدير الفني الجديد لفريق المصري إلى تونس لانهاء بعض متعلقاته هناك ومن ثم العودة لمدينة بورسعيد استعدادا لقيادة المصري في الموسم الجديد.

ورافق المدرب التونسي إلى مسقط راسه، مساعده مجدي تراوري المدرب العام للفريق البورسعيدي، ومن المقرر عودة الثنائي يوم السبت لقيادة الفريق واستكمال باقي الجهاز الفني.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد لمدة موسم مع التونسي معين الشعباني وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

كان الثنائي الشعباني وتراوي قد وصلا إلى القاهرة عصر الأحد حيث كان في استقبالهم بالمطار علي غويبة مدير العلاقات العامة بالنادي المصري وأحمد منصور إداري الفريق الأول واللذين اصطحبا المدير الفني ومعاونه للاجتماع بسمير حلبية ومجلس ادارة النادي المصري ولم تستغرق جلسة التوقيع سوى دقائق معدودة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز الفني والذي سيبدأ في ممارسة مهام عمله خلال الأيام القليلة القادمة.