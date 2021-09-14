شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يهزم المغرب 1/3 و يحصد برونزية بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز منتخب رجال الكرة الطائرة الأول على نظيره المغربى بنتيجة 1/3 فى لقاء تحديد الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا المقامة فى رواندا ، ليحصد المركز الثالث .

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره التونسى بنتيجة 3/1 بنصف نهائى بطولة أفريقيا،ليلعب على البرونزية .

وفاز منتخب مصر لكرة الطائرة على نظيره الأوغندى بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتأهل منتخب مصر لكرة الطائرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا بعد التغلب على منتخب المغرب أمس الجمعة بنتيجة 3-1 في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة فى ختام مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-21، 22-25، 25-18، 25-19.

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول على نظيره التنزاني بنتيجة 3 / 0 فى ثانى لقاءاته بمشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، ليعوض الخسارة فى أول مشوار المنافسة من نظيره الكينى لأول مرة فى التاريخ بنتيجة 3/2، قبل أن يهزم المغرب في ختام دور المجموعات.

واختار محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة فى رواندا والتى ضمت كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.