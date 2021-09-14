شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تتصدر الترتيب الأفريقى وتحتل المركز 35 عالمياً فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت دينا مشرف بطلة مصر فى تنس الطاولة، ثلاث مراكز لتصل إلي المرتبة الـ35 فى التصنيف العالمى لتنس الطاولة ، وتأتى في صداره الترتيب الافريقي للاعبات تنس الطاولة.

تربع لاعبو منتخب مصر لكرة تنس الطاولة على عرش القارة الأفريقية، عقب حصد البطولات رجال وسيدات فى جميع البطولات خلال المرحلة الحالية، والظهور بشكل قوى خلال البطولات المجمعة.

مصر تتربع على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطاولـة للكبار 2021:

- ذهبية الفرق رجال

- ذهبية الفرق سيدات

- ذهبية الفردي رجال عمر عصر

- ذهبية الفردي سيدات

- ذهبية المختلط ( دينا مشرف+ عمر عصر)

- ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي +فرح عبد العزيز)

- فضية الزوجي رجال (أحمد صالح + خالد عصر)

حقق عمر عصر، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على أورونا النيجيرى بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت في الكاميرون.

وكان عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة نجح فى التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز على لاعب السنغال بنتيجة 4/0.

كما نجحت مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمها بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.