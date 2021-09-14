شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد كيروش يصل القاهرة ويزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف مصدر باتحاد الكرة، أن أحد مساعدى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر وصل بالفعل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الفراعنة، كما نظم اتحاد الكرة له زيارة إلى الأهرامات اليوم بناء على طلبه.
واتفق اتحاد الكرة مع كيروش على استقدام 4 أجانب للعمل معه ضمن الجهاز المعاون وهم مساعد لكيروش ومخطط أحمال ومحلل أداء وخبير طبى، على أن يتحمل اتحاد الكرة رواتبهم.
ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.
ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق حيث كان يقضى إجازة هناك، حيث سيتم غدا توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.
وأجل كيروش موعد وصوله لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء، قبل أن تمنعه ظروف الطيران من الوصول فى الموعد المحدد.
على صعيد متصل، طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادًا لمباراتىّ ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تأجيل مباريات قبل نهائى كأس مصر، لمنح الفرصة للجهاز الفنى الجديد للتجهيز للمباراة والتعرف على اللاعبين وشرح خطة اللعب وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراتى انجولا والجابون.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.