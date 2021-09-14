شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد كيروش يصل القاهرة ويزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن أحد مساعدى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر وصل بالفعل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الفراعنة، كما نظم اتحاد الكرة له زيارة إلى الأهرامات اليوم بناء على طلبه.

واتفق اتحاد الكرة مع كيروش على استقدام 4 أجانب للعمل معه ضمن الجهاز المعاون وهم مساعد لكيروش ومخطط أحمال ومحلل أداء وخبير طبى، على أن يتحمل اتحاد الكرة رواتبهم.

ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.