شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتقدم 653 مركزاً ومريم الهضيبى تحتل المركز 215 عالمياً فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني، 653 مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لتحتل المركز الـ407 عالميا، بـ367 نقطة، فيما تقدمت مريم الهضيبى تتقدم 138 مركزا فى التصنيف العالمى للاعبات تنس الطاولة لتحتل المركز 215 عالميا، وذلك بعد التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

تربع لاعبو منتخب مصر لكرة تنس الطاولة على عرش القارة الأفريقية، عقب حصد البطولات رجال وسيدات فى جميع البطولات خلال المرحلة الحالية، والظهور بشكل قوى خلال البطولات المجمعة.

مصر تتربع على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطاولـة للكبار 2021:

- ذهبية الفرق رجال

- ذهبية الفرق سيدات

- ذهبية الفردي رجال عمر عصر

- ذهبية الفردي سيدات

- ذهبية المختلط ( دينا مشرف+ عمر عصر)

- ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي +فرح عبد العزيز)

- فضية الزوجي رجال (أحمد صالح + خالد عصر)

حقق عمر عصر، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على أورونا النيجيرى بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت في الكاميرون.

وكان عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة نجح فى التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز على لاعب السنغال بنتيجة 4/0.

كما نجحت مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمها بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.

أعربت بطلة تنس الطاولة المصرية هنا جودة عن رضاها على النتائج التى حققتها فى أول مشاركة لها فى بطولة أفريقيا للكبار، مشيرة إلى الرياضة مكسب وخسارة، وأن النتائج التى حققتها فى البطولة ستكون دافعا لها فى التطور والتحسن من أدائها.

وحققت هنا المركز الأول فى منافسات فرق السيدات، والوصافة فى منافسات فردى السيدات، والمركز الثالث فى منافسات زوجى مختلط.