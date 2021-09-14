تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

يبدأ أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بمواجهة محفوفة بالمخاطر أمام نظيره بورتو البرتغالي.



وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 أسفرت عن مجموعة ضمت ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي، بجانب أتلتيكو مدريد وبورتو.

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام بورتو في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أ[طال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في دوري أبطال اوروبا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس منافسات دوري أبطال أوروبا على قنواتها بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبث الشبكة مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو البرتغالي عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.