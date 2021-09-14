الامارات | لاعب الزمالك أشرف بن شرقي يتفاوض مع العين والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي يتفاوض مع العين والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإعلامي المصري محمد فاروق، عن قيام لاعب الزمالك، المغربي،أشرف بن شرقي، بالتفاوض مع ناديي العين والشارقة، خلال زيارته الأخيرة إلى دبي، للعب لأحدهما في الموسم المقبل.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": "مسؤول من نادي العين وأخر من الشارقة عقدا جلسة مع بن شرقي خلال تواجده في دبي لقضاء فترة الراحة، وطلب منهما اللاعب فرصة لحسم موقفه بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك".

وأضاف: "اللاعب فى مرحلة المفاوضات للتجديد للقلعة البيضاء ويرغب في وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط في عقده للرحيل عن نادي الزمالك في أي وقت يختاره، وهو الأمر الذي يرفضه مسؤولو الأبيض".

من جانبه قال لاعب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، ان المفاوضات القائمة بين أشرف بن شرقي ونادي الزمالك تمر بمرحلة صعبة، ومن الممكن أن يرحل اللاعب المغربي بنفس الطريقة التي رحل بها التونسي فرجاني ساسي.

وقال عبر قناة النهار: "لديَ معلومات مؤكده أن بن شرقي يُماطل الزمالك وأن فرص بقاءه مع الفريق الأبيض ابتعدت كثيراً، ولن أكشف الكثير من الأمور في هذا التوقيت، لعل هناك جديد قد يحدث في الأيام المقبلة".

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