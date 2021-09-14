الامارات | بسبب 2 مليون دولار.. خلافات بين الأهلي المصري وعلي معلول حول تجديد التعاقد

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب 2 مليون دولار.. خلافات بين الأهلي المصري وعلي معلول حول تجديد التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشلت المحاولات التي قامت بها إدارة النادي الأهلي المصري، بشأن تمديد عقد اللاعب التونسي علي معلول، لخلافات على المقابل المادي، بحسب ما أكدت مصادر لـ "الامارات اليوم".

وأكدت المصادر أن الأهلي عرض على معلول تمديد عقده لموسمين مقابل مليون و250 ألف دولار في الموسم الأول، وتزيد بواقع 100 ألف دولار في الموسم الثاني.

وأشارت المصادر إلى أن: "علي معلول ووكيل أعماله، رفضا العرض وأصرا على أن تكون فترة التعاقد لثلاثة مواسم وبمقابل مليوني دولار عن كل موسم".

ويتمسك مسؤولو الأهلي بالعرض الذي قدمه مدير التعاقدات أمير توفيق لللاعب ووكيله، ما تسبب في الغاء جلسة التفاوض التي كان مقررا لها أول من أمس.

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