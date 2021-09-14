دوري أبطال أوروبا: هالاند لتعزيز رصيده القاري في مسابقته المفضلة

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برلين: يبحث الهدّاف النروجي لبوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند عن رفع عدّاد أهدافه في مسابقته المفضّلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل على بشيكتاش التركي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

خطف المهاجم الفتّاك الأنظار الموسم الماضي، فأصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز 20 هدفاً في المسابقة القارية الأولى في أقل عدد من المباريات (14).

هذا الموسم، سجّل ابن الحادية والعشرين 13 هدفاً لمنتخب بلاده ودورتموند، بينها ثنائية السبت خلال الفوز على باير ليفركوزن 4-3 في البوندسليغا.

قال المدير في دورتموند واللّاعب الدولي السابق سيباستيان كيهل "ستكون مباراة عاطفية أخرى. سيسعى المشجّعون الأتراك لذلك، لكن لدينا الوسائل لمواجهة بشيكتاش".

وتروق مسابقة دوري الأبطال لهالاند، إذ سجّل 12 هدفًا لدورتموند في 10 مباريات، بعد ثمانية في 6 مباريات عندما كان في صفوف ريد بول سالزبورغ النمسوي.

رغبة لامتلاك هالاند

وتلهث أبرز الاندية الأوروبية وراء رأس الحربة الشاب، على غرار أندية مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزية، ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وللنروجي العملاق بند جزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو (88 مليون دولار) يمكن تفعيله في 2022 أي قبل عامين على انتهاء عقده في 2024، لكن دورتموند عبّر مراراً عن رغبته بإبقائه في صفوفه إلّا إذا وجد نفسه مجبراً على ذلك.

بدوره، قال المدير الرياضي ميكايل تسورك "موقفنا واضح. لن ألعب دور الببغاء في كلّ مرة".

وكان دورتموند أُقصي من ربع نهائي النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي.

ويبدو الفريق الأصفر مرشّحًا للظفر بصدارة مجموعة معقولة تضم أيضاً أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينغ البرتغالي.

لكن دفاعه تلقّى تسعة أهداف في أربع مباريات في الدوري، فيما يعود قلب دفاعه المخضرم ماتس هوملس بعد تعافيه من إصابة بركبته.

ويتعيّن على الفريق الألماني احتواء المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، المُعار من تشلسي الإنكليزي، وصاحب تسعة أهداف في 14 مباراة لدورتموند في 2017-2018. سجّل البلجيكي مرتين السبت خلال الفوز على مالاتيا سبور 3-صفر في الدوري التركي.