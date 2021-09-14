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الطائرة يحدد 20 أكتوبر موعدا للانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة و القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة  عن تحديد  يوم 19 أكتوبر المقبل موعدا لتوجيه الدعوة للهيئات بشأن الجمعية العمومية للاتحاد .

كما تم تحديد يوم 20 أكتوبر المقبل موعدا لفتح باب الترشح للإنتخابات . 

فيما تم تحديد يوم 26 نوفمبر  القادم لإقامة الجمعية العمومية العادية و غير العادية لعقد الإنتخابات و تغيير بعض بنود اللائحة .

 

أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى من قبل ، أسماء الهيئات التى أقرت اللجنة الأولمبية أحقيتها فى حضور الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد. 

 

وضمت القائمة 54 هيئة وهى الأهلى والشمس و هليوبوليس و الطيران و الجزيرة و الغابة وإتحاد الشرطة و القاهرة و النصر و هليوليدو و وادى دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش و الزهور و مصر للبترول و الداخلية و الشرقية للدخان و الزمالك و6 أكتوبر و الترسانة و حدائق الأهرام و الصيد و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و أصحاب الجياد و سموحة و إسكندرية للبترول و دلفى . 

 

كما تضم الهيئات أيضا كلا من، طنطا و بلدية المحلة و المؤسسة العسكرية و ألعاب دمنهور و القناطر و غزل المحلة و بنها و القناة و شباب طوخ و كفر الشيخ و ميت علوان و جزيرة الورد و الحوار و شباب مصر و بتروجت و محافظة الفيوم و ناصر لأبناء الشعب والمنيا وقارون وأبو تشت وبزيد قتل و كيما أسوان و فزارة و أبو سمبل و جيل المستقبل و بلانة .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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