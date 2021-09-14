7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الزمالك يعلن رسميا ضم حمدى النقاز، الجمعية العمومية تحدد 30 سبتمبر موعدا للاجتماع الطارئ لتعديل لائحة اتحاد الكرة.

الجمعية العمومية تحدد 30 سبتمبر موعدا للاجتماع الطارئ لتعديل لائحة اتحاد الكرة

حددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، يوم 30 سبتمبر الجارى موعدا لعقد اجتماع طارئ لتعديل لائحة اتحاد الكرة والدعوة لعقد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد.

الزمالك يعلن رسميا ضم حمدى النقاز..فيديو

أعلن نادى الزمالك ضم التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى السابق خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ونشر حساب الزمالك على تويتر فيديو ترحيب باللاعب وعلق "هو هنا". محاولات إقناع بن شرقي بتعديل بند الشرط الجزائي لإنهاء ملف التجديد يسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. اتحاد الكرة يخاطب 8 منتخبات لخوض مباراة ودية لمنتخب مصر فى أكتوبر أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 8 منتخبات أفريقية لخوض مباراة ودية لمنتخب مصر فى شهر أكتوبر المقبل، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022، بناء على طلب كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد. يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق حيث كان يقضى إجازة هناك، حيث سيتم غدا توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

بدأ مسئولو نادي الزمالك في التفكير جديا للتفاوض مع جالاتا سراي التركي بشأن استعادة مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تصريحات فاتح تريم المدير الفني لفريقه بشأن مستواه الذي لا يؤهله للاستمرار في صفوف الفريق التركي او تفعيل بند الشراء في عقده.