شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض وديات مع فرق البطولة العربية للسلة فى معسكر الاستعداد للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سلة الزمالك معسكرا غدا فى أحد فنادق القاهرة ، فى إطار الاستعداد لبطولة الدورى المرتبط، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوعين .

واكد ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز السلة بنادى الزمالك ومدرب الفريق فى تصريحات خاصة انه من المقرر ان يتم خلال المعسكر خوض عدة مباريات ودية سواء مع فرق عربية او مصرية .

وأضاف عبد الوهاب أنه من المقرر ان تكون هذه الوديات مع بعض الفرق المشاركة بمنافسات البطولة العربية للأندية التي تقام بالإسكندرية فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر.

ويشارك الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب البطولة الافريقية لافروليج التى أقيمت برواندا

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.