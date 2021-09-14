اتحاد الكرة يقدّم كيروش فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل

القاهرة - سامية سيد -

يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق حيث كان يقضى إجازة هناك، حيث سيتم غدا توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

وأجل كيروش موعد وصوله لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء، قبل أن تمنعه ظروف الطيران من الوصول فى الموعد المحدد.