شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقدّم كيروش فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمر تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول في الواحدة ظهر الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد ، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.
ويصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إلى القاهرة فجر غد الأربعاء قادما من موزمبيق حيث كان يقضى إجازة هناك، حيث سيتم غدا توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.
وأجل كيروش موعد وصوله لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء، قبل أن تمنعه ظروف الطيران من الوصول فى الموعد المحدد.
على صعيد متصل، طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 سبتمبر الجارى استعدادًا لمباراتىّ ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة تأجيل مباريات قبل نهائى كأس مصر، لمنح الفرصة للجهاز الفنى الجديد للتجهيز للمباراة والتعرف على اللاعبين وشرح خطة اللعب وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراتى انجولا والجابون.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.
فيما تقام مباراتا دور الـ16 لكأس مصر (الأهلي مع إنبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.